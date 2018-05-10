أخبار ليبيا24

أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعزيزات عسكرية متمثلة في سرية بكامل عتادها من الكتيبة 276 دبابات بإمره العميد علي القطعاني.

ومن المقرر أن تصل السرية تنفيذًا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة مشير خليفة حفتر إلى القاطع الخامس “محور الساحل” غربي مدينة درنة.

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر مطلع أن الشقيقين التابعين لمليشيا شورى مجاهدي درنة الزبير صالح العوكلي و عبدالغفار صالح العوكلي، أصيبا خلال المواجهات التي دارت مع وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة في منطقة “الفتايح ” شرقي مدينة درنة.

وأضاف المصدر أن إصابة الشقيقين خطيرة ونقلا إثر إصابتهما إلى مستشفى الهريش في المدينة لتلقي العلاج.

وأوضح أن الزبير من مواليد 1993 ومن سكان “عمارة الأوقاف ” وسط مدينة درنة تواجد في سوريا والتحق بتنظيم الدولة الإرهابي خلال العام 2014 وعند سقوط التنظيم في المدينة سجن في سجن بشر الخاضع لسيطرة مجلس الشورى والتحق فيما بعد بالمجلس وأصبح من ضمن عناصره، قام بتنفيذ عدد من التفجيرات وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة إبان تواجده في صفوف تنظيم الدولة والمجلس ولديه سجل حافل من السرقات.

ولفت إلى أن شقيقه الأصغر عبدالغفار الشهير بـ”غفار” مواليد 1995 وأحد عناصر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” بعد التحاقه به خلال العام 2015 وبالرغم من مشاركته مع مجلس شورى درنة في معاركه ضد الجيش إلا أن ولاءه لتنظيم الدوله قائم.