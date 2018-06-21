أخبار ليبيا 24

استشهد رئيس قسم البحث الجنائي في منطقة توكرة العقيد محمد سعد احمدي البرغثي جراء الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي بين قوات الجيش الليبي وقوات يقودها آمر حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران.

وبهذا يبلغ عدد الشهداء الذين فقدهم الجيش الليبي اليوم الخميس في عملية الاجتياح المقدس الهادفة لتحرير مينائي السدرة وراس لانوف تسعة شهداء، فيما يلي أسمائهم:-

1-صالح عبدالسلام مقاوي من مدينة الأبيار

2-مرعي حسن بن علي من مدينة بنغازي

3-بدر جبر السعيطي من بلدة سلطان

4-محمد آدم من مدينة سبها

5- عبد الرازق بوهيبه من مدينة توكرة

6-محمد غيث فرج الورفلي من مدينة اجدابيا

7-موسي الطيار من مدينة توكرة

8-العقيد محمد احمدي البرغثي من مدينة توكرة

9-حميد إدريس الحوتي من مدينة الأبيار

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