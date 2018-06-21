أخبار ليبيا 24 – خاص

فرض التعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، كلمته على مواجهة منتخبي الدنمارك وأستراليا، اليوم الخميس، على ملعب كوزموس أرينا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

تقدم منتخب الدنمارك، بهدف كريستيان إريكسين، في الدقيقة السادسة، وعدل منتخب أستراليا النتيجة عبر ميلي جيدنياك، في الدقيقة 38، من ضربة جزاء.

ورفع منتخب الدنمارك، رصيده إلى 4 نقاط، معتليًا صدارة ترتيب المجموعة، بينما حصد منتخب أستراليا، نقطة واحدة بقيادة مديره الفني الهولندي بيرت فان مارفيك.