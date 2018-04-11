أخبار ليبيا 24 – خاص

استدعى الاتحاد الليبي لكرة القدم 32 لاعبا للدخول في تجمع تحضيري بالعاصمة الليبية طرابلس ينطلق، الأحد المقبل، ليتم من خلاله اختيار قائمة المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عام للمشاركة في التصفيات الافريقية التي ستقام نهائياتها بالنيجر عام 2019 .

وضمت القائمة كل من اسلام الهرام ، صلاح الدين فكرون ، علي بلقاسم ، عز الدين عبد الله ، سهيل الغرياني ،فاروق مصطفى ، محمد الشكري ،ابو القاسم رجب ، محمد الحبيشي ، عبد المالك محمود ، طارق الصيد ، المهدي عبد السلام الكوت ، محمد الهادي ، ايوب مصطفى ، محمد عياد القاضي ، الطاهر عبد السلام بن عامر ، مصطفى سالم الاشهب ،عادل الزوي ، عبد السلام الكرغلي ،يوسف كاره ،يوسف فائق ، محمدحسين الجورني ، أحمد الهمالي ، رجب المغيربي ، المعتز بالله بوشينه ، عبد الله عبد الرحمن داقو ،عادل طبيقة ،عبد الله عبد الباسط ، فراس اللموشي ،معاذ يوسف اللافي ،مهند سالم مختار ، المنتصر محمد .

ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي للشباب المدرب الوطني عياد القاضي.