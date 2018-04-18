أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير منطقة سبها بشركة البريقة عادل العادلي إن مستودع سبها النفطي، استأنف تزويد المحطات بالوقود صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف العدلي، أنه بعد أتصال هاتفي مع مكتب الإعلام بشركة البريقة، أكد بدوره أن بلديات براك الشاطئ أدري الشاطئ -القرضه الشاطئ – وادي البوانيس تشهد انفراج ملحوظ في أزمة المحروقات.

وأضاف أنه سيستمر العمل علي تزويد محطات بلدية سبها والتي لازالت تعاني من الازدحام، مؤكداً أنه بحلول مساء يوم غد الاربعاء ستكون هناك انفراج في الأزمة تدريجيا ويقل الازدحام علي المحطات .

وتابع أن مستودع سبها النفطي مستعد لإمداد باقي بلديات الجنوب غات القطرون أوباري وباقي البلديات بما يسد حاجة المواطن من المحروقات في حالة توفر التأمين للطرقات المؤدية اليها