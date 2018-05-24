أخبار ليبيا 24

تسبب نشر ديوان المحاسبة لجدول الدعم الممنوح للأندية الرياضية خلال سنة 2017 في نقاش حاد بين رئيس هيئة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق زياد قريرة والقاضي مروان الطشاني بسبب منشور اعتبر فيه الأخير أن جل الدعم المالي كان لأندية طرابلس ونادي واحد من مصراتة، في حين أنه لا نصيب لأندية الشرق عموما والجنوب والمنطقة الوسطى، وهو ما أثار حفيظة قريرة الذي وصف الطشاني بـ”المفتن” طالباً منه التوقف عن “أكل الصفصفة”، على حسب تعبير قريرة.

ونفى الوزير في تعليق على منشور الطشاني ما ورد في جدول الدعم المالي بالقول أن معظم الأندية استلمت حصتها “بداية من الأهلي بنغازي الذي استلم ستة مليون”، مشدداً على أن ذلك موثق.

وحين وضح الطشاني أن حديثه كان عن ما قرره الرئاسي من مصاريف للأندية وليس عن هيئة الشباب والرياضة، مشددا على “التفاوت الكبير بين الأندية وعدم وجود توزيع عادل” رد الوزير “لأنك غير محترم ومفتن وخبيث وخليك من المنصب. وقح فعلاً في تعاملك وخبيث في طريقة وأسلوب نشر”.

وفي حين انتقد متابعو الطشاني تعليقات الوزير مستغربين أن تصدر عن شخص بمرتبة وزير ومطالبينه بنشر ما يثبت تلقي الأهلي بنغازي لمبلغ ستة مليون دينار، تدخل الوكيل السابق بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في النقاش موضحاً في منشور على صفحته أن ذنب “سيادة المستشار(الطشاني) أنه تحدث عن مخصصات أندية الإقليم الطرابلسي وغياب حصة باقي الأندية”، واصف قريرة بأنه “وزير الشباب والرياضة بحكومة غرب البلاد الميليشياوي”.

وقد أشعلت المعلومات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة عن الدعم المالي الممنوح للأندية من قبل المجلس الرئاسي لغطاً كبيراً إذ تبين أن نادي الأهلي طرابلس حصل لوحده على قرابة 11 مليون دينار ليبي كدعم مالي من المجلس الرئاسي أي قرابة ثلث القيمة الإجمالية للدعم المالي الممنوح للأندية الرياضية والبالغ 30 مليون دينار ليبي.

وبحسب الكشوفات التي أطلع عليها ديوان المحاسبة فإن الدعم المالي وصل فقط لأندية من طرابلس باستثناء نادي السويحلي بمصراتة وأن نادي الإتحاد جاء في المرتبة الثانية حيث تحصل على قرابة الـ 7 مليون دينار ليبي، ويليه كل من المحلة والسويحلي بمليون ونصف دينار، ونادي بوسليم بمليون دينار ثم نادي الملعب الرياضي ونادي الشط ونادي الشباب العربي500 ألف، 300 ألف و200 ألف على التوالي .

وبين التقرير الدوري لديوان المحاسبة لسنة 2017 أنه تم تسييل مبالغ أخرى منها 2مليون ونصف لهيئة الشباب والرياضة و 2 مليون ونصف لشركة ادارة المرافق الشبابية و الرياضية و مبلغ 250.000 للاتحاد الليبي للقوة البدنية و مبلغ 431.000 لتغطية مصاريف مشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى .