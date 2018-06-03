أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت مساء أمس السبت بملاعب البكرج ببنغازي مباريات بطولة بنغازي الخير للكرة الخماسية لفئة الكبار التي أشرفت عليها جمعية الأندية الرياضية وبرعاية (عام زايد ) .

وتوج بالبطولة فريق المرحوم عمر داوود ، عقب فوزه في النهائي على فريق المرحوم رمضان البرناوي بنتيجة 7\2

وشهد نهائي البطولة حضور جماهيري كبير جداً وسط حضور لافت لمراسلي وسائل الإعلام المختلفة والذين اشادوا في تغطيتهم بالنجاح الباهر للبطولة.

وجرت عقب المباراة النهائية مراسم تسليم كأس البطولة وجائزة المركز الأول المقدرة بمبلغ 80 الف دينار ليبي لفريق المرحوم عمر داوود وتحصل اللاعب احمد الفسي على جائزة أفضل لاعب