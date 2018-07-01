أخبار ليبيا 24

قال عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية علي بوفراج في تصريح لأخبار ليبيا 24أن عددا من الفعاليات الرياضية اجتمعت، أمس السبت، في بنغازي لمناقشة ما وصفه بـ”التجاوزات التي جاءت من اللجنة الأولمبية وتهميشها الواضح للرياضة في المدينة”.

وأضاف بوفراج أن الفعاليات الرياضية بمدينة بنغازي أصدرت بيانا عقب اجتماعها طلبت فيه إعادة تفعيل مكتب اللجنة الأولمبية الليبية بمدينة بنغازي وطالبت رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بزيارة المدينة في موعد أقصاه العشرون من يوليو الحالي.

وأوضح أن الاجتماع حضره عدد كبير من رؤساء الاتحادات الفرعية ورؤساء الاتحادات العامة ورئيس رابطة قدامي الرياضيين في بنغازي ورئيس جمعية الأندية الليبية ورؤساء بعض الأندية وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية .

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