أخبار ليبيا 24

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة مباراة فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد ضمن الجولة الأولى من مرحلة الإياب للدور الرباعي من الدوري الممتاز، يوم الإثنين المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الأحد الماضي، ولكن فريق الاتحاد أعلن انسحابه من المباراة بحجة تعرضه لاعتداء من قبل بعض المسلحين في مدينة بنغازي أثناء توجه الفريق إلى ملعب شهداء بنينا.

كما قررت لجنة المسابقات تعديل مواعيد مباريات الجولتين الثانية والثالثة لهذه المنافسات، لتقام مباراتي الجولة الثانية لمرحلة الإياب في الثامن من يونيو، عندما سيستضيف ملعب طرابلس الدولي ديربي العاصمة بين الغريمين التقليديين الأهلي والاتحاد، فيما سيحتضن ديربي بنغازي بين الجارين النصر والأهلي.

ويقام الدور الرباعي لدوري الممتاز لكرة القدم لتحديد البطل للموسم الرياضي 2017-2018، بمشاركة فرق الأهليين ببنغازي وطرابلس والاتحاد والنصر، بنظام جمع نقاط من مرحلتين ذهاب وإياب.