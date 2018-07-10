أخبار ليبيا 24

نفى الاتحاد الليبي لكرة القدم إصداره للقائمة الرسمية للمنتخب الوطني الأول بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع قائمة من 27 لاعباً قيل إنها القائمة الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد.

ولفت الاتحاد إلى أن “قائمة المنتخب الوطني الأول المتداولة عبر بعض الصفحات غير صحيحة”.

وأضاف في تنويه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك “سنوافيكم بالقائمة الرسمية عبر صفحتنا متي تم اعتمادها من الاتحاد الليبي لكرة القدم”.

وضمت القائمة المتداولة على صفحات الفيسبوك كل من محمد بوخريص، محمد نشنوش، مراد الوحيشي، محمد الجفان، أحمد التربي، سند الورفلي، المعتصم بالله صبو، على معتوق عمران، عبد الله الشريف، محمد العياط، صدام الورفلي، امحمد مفتاح، بدر حسن أحمد، عبد المعين خماج، عبد الله العرفي، عبد العاطي العباسي، عبد الله بلعم، يحيى الزليطني، إبراهيم بودبوس، سالم عبدو، المهدي الهوني، مفتاح طقطق، مؤيد القريتلي، أيس سالتو، سالم المسلاتي، أحمد كراوع، خالد مجدي.

وكانت مصادر مقربة من الاتحاد الليبي قد قالت أن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سيدخل معسكرا تحضيريا بتونس السبت القادم ومن المتوقع أن يغادر بعدها إلى البرتغال لاستكمال برنامحه التحضيري استعداداً للقائي جنوب أفريقيا ونيجيريا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التي ستقام بالكاميرون.

ومن المنتظر أيضاً أن يعلن المدرب الجزائري عادل عمروش عن قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الأيام القادمة.

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