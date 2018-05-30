أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر الكتيبة 101 مشاة، النقيب محمد ابسيط، إن معركة درنة وتطهيرها من الميليشيات المتطرفة تشكل آخر مسمار في نعش الإرهاب.

وأضاف ابسيط عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” أن الكثير كانوا يتوقعون أن تطول المعركة وتنهك القوات المسلحة بما فيها حكومة الوفاق في طرابلس ولكن درنه قاب قوسين أو أدنى.

واستطرد آمر الكتيبة 101 بالقول “للعلم اقتحام درنة في انتظار التعليمات من القائد العام للقوات المسلحة، والمعركة لن تطول إذا صدرت التعليمات، وستكون درنة خلال 15 يوم داخل حضن الوطن”.

ومن جهته، قال ‏المسؤول الإعلامي للكتيبه 276 مشاة‏ المنذر الخرطوش لـ”أخبار ليبيا24″ إن القوات المسلحة تسيطر الآن على الملعب البلدي في المدخل الغربي لمدينة درنة.

وأضاف الخرطوش أنه لم يتم حتى الآن السيطرة على حي السيدة خديجة بشكل كامل والاشتباكات الآن تدور في ثلاثة محاور حي السيدة خديجة “حي لميس” وثانوية الشرطة والبخارية.

وأوضح المسؤول الإعلامي للكتيبه 276 مشاة أن العائلات موجودة داخل الحي وأفراد التنظيمات الإرهابية أيضًا يتحصنون داخل الحي والمعروف بمنازل “التركيب” فرصاصة واحدة تخترق عدة منازل.

وأكد الخرطوش أن القوات المسلحة لازالت تحاول أن تجد الآلية الأنسب ليتم بها اقتحام الحي والمحافظة على حياة المدنيين والعائلات العالقة فيه.

وأفاد أنه بعد أوامر صادرة من غرفة عمليات عمر المختار لقوات القاطع الخامس، تحركت الكتيبه 276 مشاة بإمرة العميد علي صالح القطعاني منذ الساعات الأولى لفجر الاثنين رفقة قوات القاطع الخامس، وقامت بدك نقاط معلومة لدى الغرفة بمدفعية الهاوزر.

وأوضح أن هذا القصف تمهيدا لتقدم المشاة والآليات العسكرية، مؤكدًا أنه تم بفضله دخول درنة من المدخل الغربي للمدينه بتأمين وادي الناقة والدخول في اشتباكات في الملعب البلدي والتمركز في عدة نقاط للتحليل العسكري لتقارير فرق الاستطلاع.