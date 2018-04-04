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أوقف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني في 2 مارس من العام 2017 نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن، المهدي اللباد، عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه على خلفية قيامه بعدة مخالفات قانونية.

إيقاف اللباد كان بسبب توقيعه كتاباً لصالح بي فور ترايدينغ اللبنانية لتوريدها مستشفى ميداني إلى ليبيا وتوريطه للدولة الليبية بناءً عليه فى مبلغ 28 مليون يورو رغم عدم وجود أي عقد مبرم بين الدولة الليبية والشركة، إضافة إلى كونه غير مختص بذلك ولم يكلف في هذا الصدد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي أن رئيس الحكومة المؤقتة التقى الثلاثاء في طبرق مع وفد المجلس الأعلى للقضاء القادم من طرابلس والذي يجري زيارة للمدينة بخصوص توقيع المسؤول الموقوف كتابًا لصالح الشركة اللبنانية.

وأضاف العريبي أن ملف اللباد كان أول الملفات التي تم طرحها على طاولة الحديث موضحًا أن الكتاب الموقع بتاريخ 15 / 5 / 2016 من قبل اللباد يفيد صراحة الإقرار بوجود التزام مالي قيمته 28 مليون يورو لصالح شركة بي فور ترايدينغ اللبنانية وهذا من أحد الأسباب التي أدت إلى إيقافه عن العمل.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني وصل الإثنين إلى مدينة طبرق وكان قد سبقه أيضًا النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد المُرافق لهما من أعضاء المجلس الذين وصولا في وقت مبكر من اليوم ذاته إلى مدينة طبرق، قادمين من مدينة طرابلس.