أخبار ليبيا 24

أجبر تهديد موظفي مطار مصراتة الدولي بالتوقف عن العمل إدارة المطار على إعلان إيقاف حركة الركاب والشحن الجوي بالمطار وتحويل جميع الرحلات إلى مطار معيتيقة في نفس التوقيت على إثر فضيحة ضبط محاولة تهريب كمية أموال من العملة الأجنبية من قبل أحد أعضاء طاقم ضيافة الخطوط الإفريقية المتوجهة إلى اسطنبول.

وقد تفاقمت الأمور في المطار الذي يعرف بسلاسة حركته ونظامه بعد أن قامت مجموعة خارجة عن القانون بالاستيلاء على المبلغ بالقوة من مركز الجمارك أثناء عملية ضبط المهرب والتحقيق معه وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.

وأشار المطار في إدراج عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، إلى ضبط محاولة تهريب كمية أموال من العملة الأجنبية برفقة أحد أعضاء طاقم طائرة رحلة الخطوط الأفريقية المتجهة إلى إسطنبول، وإيقاف الحركة في المطار بسبب ما وصفه بـ”تعدي المهربين وضعاف النفوس على الجهات الأمنية والضبطية العاملة في المطار”.

وقال المطار في إدراجه “وعليه فإن موظفي مطار مصراتة من جهات أمنية وضبطية قرروا التوقف عن العمل إلى حين استرجاع المبلغ المسروق وإحالة المتهمين إلى القضاء وفي حالة عدم إرجاعه خلال 24 ساعة أكدوا بأنهم سينشرون كل التي قامت بهذه العملية” .

وهدد بنشر “أسماء الذين نفذوا هذه العملية، في حال عدم إرجاع المبلغ خلال 24 ساعة”.

ولم تعلن إدارة المطار أو الجهات الأمنية في المدينة كمية المبلغ الذي كان يراد تهريبه ولا أسماء المجموعة التي استولت عليه ولا تبعيتهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها أموال في طريقها للتهريب إلى تركيا ففي مارس الماضي أحبطت وحدة التحريات بمركز شرطة مطار بنينا الدولي محاولة تهريب 270 ألف يورو، و54 بطاقة “فيزا كرت” إلى مدينة اسطنبول التركية.

وفي ابريل الماضي أحبط العاملون بجمارك مطار معيتيقة محاولة تهريب عملة صعبة كانت بحوزة أحد المسافرين المتجهين إلى مدينة اسطنبول التركية. وقال مصدر مطلع بهيئة الجمارك في المطار أنه تم ضبط أحد الأفراد و بحوزته حقيبة تحتوي على 914 ألف يورو، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص والمبلغ المضبوط.