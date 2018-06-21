أخبار ليبيا 24

خسر المنتخب الإيراني بصعوبة أمام نظيره الإسباني، بهدف نظيف، وذلك في ثاني مباريات الفريقين في كأس العالم 2018 بروسيا.

قدم المنتخب الإيراني شوط أولا جيدا، وحرم المنتخب الإسباني من الوصول إلى مرماه، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء الإيراني، ونجح لاعبو إيران بامتصاص حماس إسبانيا، لكن خطأ دفاعيا أسفر عن تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر دييغو كوستا عند الدقيقة 54.

وألغى حكم المباراة هدفا إيرانيا بداعي التسلل، وباستخدام تقنية الفيديو المساعد الحكم (VAR) وذلك بعد أكثر من دقيقة على تسجيله عن طريق اللاعب سعيد عزت اللهي.

وبهذه النتيجة، تقاسمت إسبانيا صدارة المجموعة مع البرتغال، برصيد أربع نقاط لكل منهما، وجاءت إيران في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيل المغرب فرق المجموعة دون رصيد من النقاط

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