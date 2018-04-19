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أنقذ خفر السواحل الليبية عدد 204 ماهجر غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين متجهين إلى الشواطئ الأوروبية.

وسلم خفر السواحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس المهاجرين بعد إقاذهم حيث كان بينهم 71 امرأة و 10 أطفال من جنسيات مختلفة السودانية، البنغلاديشية، المصرية، الصومالية، الإثيوبية، الغامبية، والنيجيرية.

وتم إيواء المهاجرين داخل فرع الهجرة طرابلس وتقديم الخدمات الإيوائية لهم والإسعافات الأولية لهم من قبل الهيأة الطبية الدولية (IMC).

وستتم إحالتهم إلى مدير نيابة الهجرة في مكتب النائب العام للنظر فيهم و اتخاذ ما يلزم حيالهم بناء على تعليمات رئيس فرع طرابلس طريق السكة.