أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل الليبية اليوم الجمعة، من إنقاذ عدد 202 مهاجر غير شرعي على متن قاربين مطاطيين في عمليتين منفصلتين.

وأفاد مكتب الإعلام والثقافة البحرية، بأن دورية متكونة من الزورق رأس أجدير والزورق صبراتة تمكنت من إنقاذ 202 مهاجرًا، من بينهم 14 امرأة وطفلين.

وأوضح مكتب الإعلام، أن عملية الإنقاذ الأولى قام بها الزورق راس أجدير، تمت على بعد (29) ميلًا شمال شرق صبراتة، وجرى خلالها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 92 مهاجر، والثانية قام بها الزورق صبراتة وتمت على بعد (25) ميلًا شمال زوارة، وجرى خلالها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 110 مهاجر.

وأشار إلى أن خلال عمليتي الإنقاذ تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – مركز إيواء تاجوراء.

ونوه إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، عدا 5 مهاجرين يحملون الجنسية المغربية.

وتعتبر هذه عملية الإنقاذ الأولى التي أعلنت البحرية الليبية عن قيام حرس السواحل بها خلال شهر أبريل الجاري.

وكانت قد أعلنت القوات البحرية عن قيامها بإنقاذ 575 مهاجر غير شرعي خلال شهر مارس الماضي، منهم 317 مهاجر شمال بوكماش و125 مهاجر شمال الزاوية و112 مهاجر شمال القره بوللي، و21 مهاجر شمال صبراتة.