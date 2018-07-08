أخبار ليبيا 24

حسم المنتخب الإنجليزي تأهله للدور نصف النهائي من النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا بعدما حقق الفوز على نظيره السويدي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب “كوزموس آرينا”.

نجح هارى ماجواير في تسجيل هدف التقدم لصالح المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 30 من زمن المباراة، ليصبح أول لاعب من ليستر سيتى يسجل هدفا في كأس العالم.

وأضاف ديلى آلى الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي من رأسية رائعة في الدقيقة 59.

ويلتقي منتخب الأسود الثلاثة نظيرة الكرواتي في نصف نهائي المونديال.

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