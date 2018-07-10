أخبار ليبيا 24

ألغت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة امتحان مادة اللغة الانجليزية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2018/2017م، على إن تتم إعادته يوم السبت 2018/7/21م على تمام الساعة الواحدة ظهرا وبنفس مقار اللجان السابقة.

وخاطب مدير الادارة عبد السلام بوبكر نجم مدراء مكاتب الامتحانات بالمناطق التعليمية قائلاً إن الإلغاء جاء تحقيقا لنجاح سير الامتحانات بالطريقة المثلى ونتيجة لأسباب فنية.

ويأتي قرار الادارة العامة للامتحانات بعد تسريب أسئلة الامتحان ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك.

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