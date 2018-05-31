أخبار ليبيا 24 – خاص

محاولات حثيثة للخروج من الانقسام الذي تشهده الدولة الليبية، بعضها محلية وكثير منها خارجية عربية ودولية، يُحرض كلًا منها أطراف النزاع للجلوس على طاولة واحدة.

وقد لا تختلف محاور أغلب اللقاءات التي يجريها المسؤولين برعاية غالبًا ما تكون أممية، بل وجميعها يصب في ذات الأهداف للخروج بجسم يوحد كافة الأفكار والتوجهات، بحيث يكون لسانهم الرشيد وميزان العدل الذي لا يميل كفه أبدًا حتى وإن لم يفعلوا الصواب.

وحتى الآن لم ينتج من تلك الجلسات والحوارات ما يصبو إليه الليبيون، إلا أن عيونهم تترقب ما يؤول إليه إعلان باريس الأخير الذي لم يحظَ بتوقيع الحاضرين.

واتفقت الأطراف الأربعة الرئيسية في المبادرة الفرنسية التي عُقدت في باريس الثلاثاء 29 مايو 2018 ، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الالتزام بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية.

وتضمنت الأطراف الحالية، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأكد إعلان باريس على التزام كافة الأطراف بإجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.

وشدد على ضرورة الالتزام رسمياً بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته أمام مجلس الأمن في 21 مايو، بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة، يُلزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، على أن يتعرض للمحاسبة كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها.

واشترط الإعلان على الحاضرون، الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان، برعاية الأمم المتحدة، ومع الحرص على التقيد بالجدول الزمني والشروط التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية.

في المقابل، دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في ليبيا خلال اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وصوت 486 عضوا من أعضاء البرلمان لصالح قرار توصية بشأن ليبيا، ورفضه 150 آخرون فيما امتنع 44 عضوًا عن الإدلاء بآرائهم.

ودعا البرلمان أعضاءه لدعم الدستور الذي سيتم إعداده في ليبيا عقب الانتخابات.

بينما تتوجه أنظار أغلب الليبيين الذين أرهقتهم أزمة السيولة وغياب الخدمات لما سوف يحدث عقب إعلان باريس وما سيستحدث بعده من أجسام قد تصل بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار.

وآخرون يرون أن تلك الحوارات عبارة عن مكر سياسي مكرر وما سينتج منها إلا أجسام جديدة ستكون موازية سياسيًا للأطراف السابقة لتضيف طرف آخر في النزاع، كما حدث في اتفاق الصخيرات الذي أسفر عنه المجلس الرئاسي، وهو أحد الأطراف السياسية المشاركة في إعلان باريس الآن، بدلًا أن يكون حل نهائي زاد التشتت السياسي في ليبيا.

وكانت مدينة الصخيرات المغربية قد احتضنت في 17 ديسمبر من العام 2015 اتفاق السلام بين الفرقاء الليبيين آنذاك مجلس النواب الليبي في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس برعاية أممية لتنهي الانقسام والعنف والفوضى.

وجاء الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن مجلس النواب المعترف به دوليا المنتهي ولايته وممثلين عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لإنهاء الانقسام الذي تشهده البلاد، والتصدي لانتشار تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.

ونص الاتفاق آنذاك الذي توصل إليه الفرقاء بعد 14 شهرا من جلسات الحوار التي بدأت محليًا وانتهت دوليًا من غدامس الليبية إلى جنيف السويسرية مرورا ببروكسيل البلجيكية حتى وصل إلى الصخيرات المغربية، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، وهذا الذي لم يحدث حتى نهاية مايو لعام 2018.

حيثُ لم تنال تلك الحكومة التي أُقرت برئاسة فائز السراج رضا الجميع، بل استمر وضع البلاد في انقسام، ليكون هناك حكومتين أحدهما في شرق البلاد (الحكومة الليبية المؤقتة)، وأخرى في غربها (حكومة الوفاق الوطني)، لتقسم كافة مؤسسات البلاد.