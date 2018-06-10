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أصيب القيادي والإداري المسؤول في سجن “بشر” التابع لمجلس شورى مجاهدي درنة “المنحل” المدعو حمزة صالح الشاعري خلال المواجهات التي تخوضها القوات المسلحة الليبية لتطهير المدينة من المجموعات الإرهابية.

وذكر مصدر مطلع أن إصابة الشاعري الشهير بـ “بوصالح” تحديدا على مستوى الصدر من جهة اليسار، لافتا إلى أن الإصابة خطيرة كانت خلال تقدم القوات المسلحه باتجاه ” العمارات الكورية” في المدخل الغربي لتطهيرها من تلك الجماعات في 3 يونيو 2018.

ولفت إلى أن المدعو “بوصالح” من مواليد 1991 ومن سكان منطقة “باطن بومنصور” وهو ابن عم القيادي في المجلس المنحل عطية الشاعري الشهير بـ”بقيوه”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية ويدعى مادي بن ناصر أثناء هروبه من محور الصحابة في وسط المدينة على تمام الساعة 6 مساء الجمعة.

وأوضح أن مادي من مواليد 1993 ومن سكان حي بن ناصر في منطقة الساحل الشرقي وهو أيضا من ضمن السرية الأمنية لدى مجلس شورى مجاهدي درنة “المنحل”، وعرف عنه أيضا بتحريضه المستمر عبر والوشاية بكل من يؤيد القوات المسلحة في مدينة درنة.

ولفت إلى أنه تم رصد “مادي” في حي 400 المتاخم لمنطقة الساحل الشرقي من الشرق برفقة عنصر آخر من عناصر تنظيم الدولة ويدعى فرج مفتاح بن ناصر قبل تطهيره من قبل القوات المسلحه الليبيه في 29 مايو 2018 .

وأشار المصدر إلى أن فرج من مواليد 1994 ومن سكان حي بن ناصر أيضا وأعلن البيعة خلال العام 2015 لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” ثم سجن في سجن بشر والتحق بمجلس الشورى المنحل وأصبح من ضمن المقاتلين في محور الظهر الحمر آنذاك.

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