أخبار ليبيا24

أوضحت إدارة شؤون الحج والعمرة في ليبيا أن توزيع الحجاج للعام 1439هـ – 2018م جاء وفقاً لعدد السكان مشيرة إلى أن حجاج القرعة المسجلين في المنظومة لهذا العام بلغ 324467 مواطن.

وأضافت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن عدد حجاج كبار السن المسجلين بالمنظومة لهذا العام 11071 مواطن، مشيرة إلى أن إجمالي العدد المخصص لليبيا 7000 حاج.

وذكرت إدارة شؤون الحج والعمرة في ليبيا أن عدد حجاج كبار السن لهذا العام 4200 حاج وتمثل النسبة الأكبر بواقع 60%، وعدد حجاج القرعة 1430 حاج وتمثل 20.5%.

وأشارت الإدارة إلى أن عدد حجاج أهالي الشهداء والمبتورين 1050 حاج ( بكامل البلاد ) وتمثل نسبة 15%، موضحة أنه ماتبقى ما نسبته 4.5% تمثل في اللجان والمنسقين والمشرفين لخدمة ومرافقة الحجاج.

وأفادت إدارة شؤون الحج والعمرة في ليبيا أن التوزيع المفصل للمناطق لحجاج ليبيا وفقاً لعدد السكان جاء كالتالي:

المنطقة الجنوبية : حجاج كبار السن 144 حاج ؛ حجاج القرعة 59 حاج.

المنطقة الغربية : حجاج كبار السن 628 حاج ؛ حجاج القرعة 121 حاج.

المنطقة الوسطى أ : حجاج كبار السن 525 حاج ؛ حجاج القرعة 173 حاج.

المنطقة الوسطى ب : حجاج كبار السن 405 حاج ؛ حجاج القرعة 111 حاج.

المنطقة الجبل الغربي أ : حجاج كبار السن 215 حاج ؛ حجاج القرعة 55 حاج.

المنطقة الجبل الغربي ب : حجاج كبار السن 273 حاج ؛ حجاج القرعة 63 حاج .

المنطقة طرابلس الكبرىٰ: حجاج كبار السن 944 حاج ؛ حجاج القرعة 357 حاج .

المنطقة الجبل الاخضر أ : حجاج كبار السن 142 حاج ؛ حجاج القرعة 88 حاج .

المنطقة الجبل الاخضر ب : حجاج كبار السن 95 حاج ؛ حجاج القرعة 42 حاج .

المنطقة الجبل الأخضر ج : حجاج كبار السن 281 حاج ؛ حجاج القرعة 27 حاج .

المنطقة إجدابيا : حجاج كبار السن 299 حاج ؛ حجاج القرعة 59 حاج .

المنطقة بنغازي : حجاج كبار السن 249 حاج ؛ حجاج القرعة 188 حاج .