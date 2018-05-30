أخبار ليبيا 24

استلم مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة الكفرة،أمس الثلاثاء، 19مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية السودانية والتشادية بعد أن تم إحالتهم من وحدة التحري وجمع المعلومات بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الواحات.

وكان المحالون قد تم إعادتهم من مدينة جالو إلى مدينة الكفرة التي قدموا منها بغية التسلل إلي مدينة اجدابيا علي متن حافلات تابعه لمهربي البشر.

وسبق للسرية الرابعة مشاة أليه التابعة للجيش الليبي أن قامت بالقبض على 30 مهاجرا غير شرعيين قادمين من الحدود الجنوبية، حيث القي القبض عليهم بالبوابة الجنوبية بجالو .

وتعددت جنسيات المقبوض عليهم بين التشادية، السودانية والارتيرية والذين قصدوا ليبيا من أجل العمل والاستقرار أو ركوب قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وطالب آمر بوابة جالو الجنوبية منتصر بازمة الجهات الأمنية بضرورة التكاثف في ظل زيادة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين خلال الأسبوع الماضي

مشيرا إلى أن البوابة تفتقر إلى العناصر البشرية و الإمكانيات من الأسلحة و الآليات للاستمرار في أعمالها.