أخبار ليبيا 24 – خاص

حققت فرق الأهلي طرابلس والنصر والأهلي بنغازي الفوز اليوم الاثنين في إطار الجولة الأولى لتجمع الإياب من نهائي الدوري الليبي لكرة السلة وشهدت مباريات الجولة الأولى لأندية كبيرة .

وفي ابرز المواجهات حقق الأهلي طرابلس الفوز في الدربي على حساب الإتحاد بنتيجة 77-67 في مباراة شهدت وقت إضافي .

وفي مواجهة قوية حقق النصر فوز صعب على حساب الشباب بنتيجة 69-74 .

من جهته نجح الأهلي بنغازي في تحقيق فوز بفارق سلة واحدة على المدينة بنتيجة 58-56 .

وبعد هه الجولة يتصدر الاهلي طرابلس البطولة برصيد 11 نقطة وبفارق ماله وعلية بعد التساوي في النقاط مع النصر صاحب المركز الثاني فيما حل الاتحاد ثالثاً برصيد 10 نقاط والأهلي بنغازي في المركز الرابع ب 8 نقاط واخيراً المدينة والشباب برصيد 7 نقاط .