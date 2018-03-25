أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة نادي النصر أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ابراهيم الحاسي سيغادر إلى القاهرة خلال الأيام القادمة في رحلة علاجية .

وكان صانع العاب النصر قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه أمام الصداقة في منافسات كأس ليبيا ابعدته عن الملاعب، وسيجري الحاسي عملية جراحية على الرباط الصليبي للركبة .

ويعتبر ابراهيم الحاسي صاحب 31 من الاسماء التي تمتلك خبرة كبيرة ونشأ في مدرسة النصر، كما تم اختيارة في صفوف المنتخب الوطني عام 2009 و2010 وانتقل موسم 2012 للدوري اللبناني ولعب في صفوف فريق الانصار اللبناني وتوج بجائزة افضل لاعب وسط في الدوري اللبناني .