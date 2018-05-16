أخبار ليبيا24

طالب أهالي وسكان منطقة “شيحا الشرقية” في مدينة درنة عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” المنتشرة في الحي بالخروج من مناطقهم وعدم تواجدهم فيها.

ودعا مصدر مطلع من مدينة درنة باقي مناطق وأحياء المدينة أن تحذو حذو أهالي وسكان منطقه شيحا وأن ترفض تواجد أية آليات مسلحه داخل احيائهم ومناطقهم.

وأشار المصدر إلى أن تواجد الآليات والعربات التابعة لمجلس شورى درنة داخل الأحياء سوف يؤدي إلى تعرض تلك الأحياء لنيران القوات المسلحة الليبية.

يذكر أن عدد من شوارع ومناطق مدينة درنة شهدت انتشار عدد من الآليات المسلحة التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل”.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية حذرت أهالي مدينة درنة من مغبة السماح للإرهابيين استخدام أسطح مبانيهم أو المباني المجاورة لهم للقنص.

وأهابت القوات المسلحة بأن الأوامر الصادرة لكافة وحداتها في محاور القتال بالرد على أي مصادر للنيران باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إضافةً إلى سلاح الجو.