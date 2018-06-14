أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير أمن طبرق عقيد ميلود جواد، اليوم الخميس، أنه تم منع إقامة صلاة العيد في ساحات المدينة وذلك للتحوطات الأمنية وسوف تكون صلاة العيد داخل المساجد فقط.

وأكد جواد، في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد ستكون مراقبة من كل الجهات، بالإضافة إلى نشر الدوريات الراجلة والمتحركة خلال الشهر الكريم في النهار والمساء للحفاظ على أمن المواطنين والممتلكات وسوف تستمر هذه الدوريات حتى بعد العيد .

وأضاف أن الغرفة الأمنية بكامل أجهزتها تعمل ليل نهار لتأمين المدينة والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد غداً الجمعة .

وأشار مدير أمن طبرق، إلى أن مداخل المدينة مؤمنة وبها عناصر نسائية تكشف النقاب عن النساء الداخلات إلى المدينة وذلك خوفاً من دخول العناصر الإرهابية الهاربة من درنة والتي قد تختفي وراء لباس النقاب النسائي .

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