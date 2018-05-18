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أعلنت مديرية أمن شحات عن شنها حملة لضبط ومصادرة الأبقار السائبة حيث بدأت الحملة يوم الاثنين الماضي وتم ضبط 17 بقرة داخل المدينة شحات.

وأضافت المديرية أنه تم وضع الأبقار في حظير خاصة، وإذا لم يتواصل أصحابها سيتم التصرف بها وفقاً للمصلحة العامة.

وأهابت المديرية بأصحاب الأبقار التجاوب مع الحملة وعدم تركها سائبة في الشوارع، وتعريض السائقين للخطر، فيما إن وجودها غير الحضاري على الطرقات وبجانب المساكن يشكل تلوثاً بيئياً واضحاً.

وأكدت مديرية أمن شحات تشديد الحملة على مصادرة الأبقار السائبة في المدينة بعدما زادت شكاوى الأهالي منها.

يذكر أن الأبقار السائبة في مدينة شحات بعد عجز الأجهزة المختصة من عام 2014م أصبحت «هاجس مقلق وكابوس مزمن» للسكان والسائقين، محذرين من خطورتها ووقوفها وراء عدد من الحوادث المرورية المؤسفة.

وروى عدد من سائقي السيارات من مستخدمي الطريق الداخلية والخارجية في المدينة معاناتهم اليومية مع الماشية السائبة، حيث تقتحم الطريق بشكل مفاجئ، وتتسبب في إرباك حركة المرور، داعين إلى إلزام أصحابها بتربيتها في حظائر خاصة بها بصورة حضارية منظمة، لا تضر بالسلامة العامة، ولا تمس المشهد الجمالي لمناطقهم.

من جهتها، أصدرت بلدية شحات قرارًا بمصادرة الحيوانات السائبة بعد تعدد الحوادث المرورية التي تسببها هذه الحيوانات التي تجوب الطرق العامة بلا رقيب، لكن في كل مرة تصادر الحيوانات ويتسلمها أصحابها بعد التعهد بعدم تركها في الطرق العامة، يعاد تكرار المشكلة مرة أخرى.