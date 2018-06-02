أخبار ليبيا24- خاص

قال ‏المتحدث الرسمي باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو أكريم إن المديرية أرسلت قوة قتالية من سرية الحماية لمساندة القوات المسلحة في درنة.

وأوضح بو أكريم لـ”أخبار ليبيا24″ أن السرية القتالية توجهت إلى مدينة درنة للمشاركة في عملية تطهير المدينة إلى جانب القوات المسلحة، لافتا إلى أن المشاركة كان تلبية لنداء الوطن ولرغبة المديرية الاشتراك في طرد الإرهاب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مدير أمن مديرية شحات عقيد محمد فرج أعد خطة أمنية هدفها ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدية وضواحيها.

وأفاد بو أكريم أن الخطة تهدف إلى مكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المشبوهين والمطلوبين إلى العدالة، لافتا إلى الدوريات التابعة لأمن شحات باشرت بتنفيذ خطة أمنية واسعة تستمر طيلة شهر رمضان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مديرية أمن شحات أن الخطة تشمل تكثيف الإجراءات وتفتيش السيارات والتدقيق في هوية العابرين، موضحًا أنه توجد منظومة بها أسماء للمطلوبين.

وذكر بو أكريم أنه سيتم أيضًا تسيير دوريات راكبة وراجلة في الطرق الرئيسة والداخلية، بالإضافة إلى ضبط الممنوعات على اختلاف أنواعها.

وطالب المتحدث المواطنين إلى التجاوب التام مع هذه الإجراءات، حفاظاً على سلامتهم وتسهيلاً لممارسة أعمالهم اليومية، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة أو حادث أمني يتعرضون له”.

ولفت بو أكريم إلى أن الانتشار الأمني الذي تم اليومين الماضيين ليس سوى أول الغيث، وأن الخطة ستسلك منحى تصاعديا، وبشكل متدرج، خلال الأيام المقبلة.