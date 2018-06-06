أخبار ليبيا24- خاص

نفى ‏المتحدث الرسمي باسم مديرية أمن شحات حسن بوأكريم اليوم الأربعاء لـ”أخبار ليبيا24″ الأخبار المتداولة حول تسلل سيارات إرهابية إلى مدينة البيضاء وشحات.

وأكد بو أكريم أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا، مشددًا على أن مديرية أمن شحات قادرة على منع أي اختراق إن حدث وردعه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المديرية إلى أن هناك استيقافات ودوريات مستمرة على مداخل المدينة وفي شوارعها، إضافة إلى تمركزات في الأسواق وأمام المساجد أثناء صلاة التراويح.

ودعا بو أكريم المواطنين إلى عدم نقل الأخبار ونشرها إلا من مصادرها الرسمية، لافتا إلى أن نقل أخبار من هذا النوع من شأنه أن يسبب القلق والمشاكل في البلاد وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة.

يشار إلى أن أخبارًا على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن سيارات يقودها إرهابيون دخلت إلى مدينتي البيضاء وشحات وقامت الأجهزة الأمنية بمطاردتها.

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