أخبار ليبيا 24-خاص

أهابت مديرية أمن بنغازي بسائقي المركبات الآلية بضرورة الالتزام والإسراع في تسجيل إجراءات مركباتهم في مدة أقصاها أسبوعان ما بعد عيد الفطر لا يعتد بعدها بأي عذر، بحسب ما أفاد مكتب الاعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي.

و شددت المديرية على أنها ستشرع بحجز جميع المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وبدون أوراق خاصة بملكية السائق للمركبة ، وأنه يحضر القيادة بدون توفر رخصة القيادة لسائق المركبة ، وعدم إعطائها لأبنائهم صغار السن حتى لا يكون عرضة للمخالفات القانونية بقواعد وآداب المرور وحماية مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة من الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية .

ودعت السائقين إلى المبادرة بكتابة تعهد بتسجيل المركبات وتركيب اللوحات المعدنية على السيارات، وإتباع إرشادات رجال شرطة المرور.

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