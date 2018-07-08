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ضبطت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي شاحنة مُحملة بالوقود وبها مركبات آلية صغيرة الحجم مُعِّدة للتهريب خارج البلاد.

وكشف رئيس وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي المُقدم أشرف الفايدي أن ضبط الشاحنة تم من خلال العمل اليومي بجمع معلومات مضمونها وجود شاحنة مُحملة بكمية كبيرة من الوقود مُعِّدة لغرض التهريب خارج البلاد.

وأضاف الفايدي أنه عثر داخل الحاوية التي تنقلها الشاحنة على مركبات آلية صغيرة الحجم لغرض بيعها في دولة السودان ، عقب تقنين الإجراءات الأزمة تم ضبط الشاحنة بما فيها من مواد تهريب ووضعها داخل الحجز القانوني لدى وحدة التحريات العامة بالمديرية.

وأكد رئيس وحدة التحريات العامة أنه تم ضبط الشخص القائم على هذه العملية غير المشروعة، وعند مواجهته أعترف بما نسب إليه مما يقوم به من تهريب للوقود.

وأوضح الفايدي أنه من خلال التحقيقات مع الشخص الذي تم ضبطه أفاد بأن هناك تشكيل عصابي بمنطقة جليانة يقوم بعملية التهريب لكل هذه المواد، تم ضبط المجموعة بالكامل، وإعداد محضر بالخصوص وإحالته للنيابة العامة.

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