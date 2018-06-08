أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أنه سيتم حصر جميع الأجانب في المدينة وذلك من خلال “لجان حصر مختصة” داخل مراكز الشرطة في نطاق اختصاص كل مركز.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أنه سيتم ترحيل كل من لا يحمل مستندات عن طريق جهاز الهجرة غير الشرعية ، مشددة على من يعنيهم الأمر تجهيز مستنداتهم وتسوية أوضاعهم في الجهات المختصة في مدة أقصاها بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد المكتب الإعلامي أنه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد القانون، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وكافة فئات المجتمع.

ولفت المكتب إلى أنه سيطبق القرار كما صدر وهناك توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية، من كبار السن والعائلات والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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