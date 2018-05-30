أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر الكتيبة 102 مرتوبة العقيد إدريس الجالي لأخبار ليبيا 24 سيطرة الجيش الليبي على المنطقة الممتدة من شمال درنة إلى مصنع الدقيق إلى المحطة السنتيمترية إلى رأس الحجاج ومنطقة المراعي .

وشدد الجالي على أن الجيش الليبي سيطر أيضاً على عمارات الحصين وسيدي عزيز وفي اتجاه الغرب ومنطقة تمسكت بالقرب من عين مارة ومدرسة الظهر الحمر.

وحذر من المناطق الملغمة التي قدرها بحوالي 3 كيلو متر وهي مصنع الأثاث والحي الصناعي والكاوة، منوهاً أن فرق الهندسة تقوم بفك الألغام.

وبحسب العقيد الجالي فقد نجا 3 من أفراد الجيش إثر انفجار سيارتين أمس الأول، في حين توفي اليوم رئيس عرفاء وحدة منصور الشيهني بسبب إنفجار لغم .