أخبار ليبيا 24

حقق منتخب الألماني فوزا صعباً على حساب نظيره السويدي بهدفين لهدف مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا .

و رفع المنتخب الألماني رصيده من النقاط إلى ثلاثة ليحتل المركز الثاني خلف المكسيك المتصدرة في حين توقف رصيد السويد عند 3 نقاط في المركز الثالث .

السويد تقدمت بهدف في الدقيقة 32 عبر تويفونين بطريقة رائعة لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف .

و مع انطلاق الشوط الثاني سجل ماركو رويس هدف التعادل لألمانيا و بالتحديد في الدقيقة 48 . و عانت ألمانيا من نقص عددي بطرد جيروم بواتينج في الدقيقة 82 و لكن ذلك لم يمنع المانشافت من تسجيل هدف الفوز عبر توني كروس في الدقيقة 95 .

26 المشاهدت الكلية , 2 مشاهدات اليوم