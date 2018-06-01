أخبار ليبيا 24

نعى نادي العين بمدينة القبة رئيسه أسامة عبد المجيد الضاوي الذي قضى الإربعاء جراء انفجار لغم أرضي في سيارته بالقرب من الملعب البلدي بمدينة درنة.

وقد توفي الضاوي البالغ من العمر 45 سنة قبيل المغرب عندما كان في طريقه لزيارة المدينة الرياضية بمدينة درنة بعد سيطرة قوات الجيش عليها ولكنه تعرض إلى رماية نارية من قبل جماعة بوسليم ما حذا به إلى دخول الغابة المجاورة قبل أن تنفجر سيارته جراء لغم أرضي زرعته المليشيات الإرهابية.

وقد أعلن نادي العين وهو أحد أندية الدرجة الثانية إيقاف النشطات الرياضية بالنادي ثلاث أيام حداداً علي روح رئيسه ودعا الجهات الرياضية المختصة إلى تسمية المدينة الرياضية درنة باسمه تكريما له.

وقد كان يوم الإربعاء داميا بالنسبة للمدنيين إذ لقي 7 مواطنين مصرعهم وأصيب اثنين آخرين بعد إنفجار لغم أرضي أثناء خروجهم من مدينة درنة لأجل التزود بالوقود وقضاء إحتياجاتهم مروراً بمحيط المدينة الرياضية قرب المدخل الغربي حيث وقع الإنفجار الذي ارتفعت حصيلته إلى هذا العدد بعد وفاة 2 من المصابين متأثرين بجراحهم.

وتوفي نتيجة هذا اللغم الذي زرعته عناصر شورى مجاهدي كل من المواطن منصور الدغاري فيما أصيب نجله ويدعى عبد السلام بإصابة خطيرة نقل على أثرها الي الاسعاف فى مستشفى قورينا بشحات ثم الى أحد مشافي مدينة بنغازي .

كما توفي المواطن عطية مفتاح ربيع ونجله صالح وكذلك المواطن عادل الريقوليتا الحاسي من سكان شارع المرور بوسط المدينة والمواطن فضل محمد فضل المسماري، بالإضافة إلى الجندي سعيد صالح التركاوي .