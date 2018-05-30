أخبار ليبيا 24

أودى انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات الإرهابية بالمدخل الغربي لمدينة درنة بحياة 5 أشخاص كانوا يستقلون سيارتهم مغادرين المدينة.

وقد أسفر انفجار اللغم عن مقتل عطية مفتاح ربيع وصلاح عطية مفتاح ربيع ومنصور عبدالسلام الدغاري وسعيد صالة محمد موسى والقائد الكشفي عادل آدم صالح الروقليته، وقد تم نقل جثامينهم إلى مستشفى سوسة القروي.

كما استقبل مستشفى سوسة القروي ستة مصابين بسبب انفجار اللغم

واستقبل مستشفى قورينا بمدينة شحات عائلة أخرى كانت بجوار موقع الانفجار وأصيب أفرادها بجروح متفاوتة ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر 18 سنة نقلت إلى غرفة العناية في المستشفى بحالة حرجة .

وزادت خلال الأيام الماضية أعداد المدنيين الذين قتلوا جراء الألغام التي يزرعها ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة عند محاولتها مغادرة المدينة عن طريق كرسة.

فقد قتل يوم أمس الثلاثاء مدنيين اثنين هما ناصر الفرطاس والطفلة مرام سالم تربح وذلك أثناء خروجهما مع أسرهما من المنزل.

ويكثف “شورى درنة” من زراعة الألغام في الوقت الذي يسيطر الجيش على عدة نقاط مهمة فى المحور الغربي للمدينة من بينها المدينة الرياضية بالكامل وبيوت الشباب ومصيف 1805 وعدد من المواقع الأخرى.

وقد دارت اشتباكات عنيفة أمس الثلاثاء بالمحور الغربي تكللت بالسيطرة الكاملة على الملعب البلدي ومقر السلع التموينية والعمارات الصينية وحي السيدة خديجة والمحطة البخارية.

وشهد المحور الشرقي اشتباكات عنيفة، أمس الثلاثاء، سيطر من خلالها أفراد الجيش الليبي على حي البكوش الساحل الشرقي، والتحمت قوات الجيش بالساحل الشرقي مع القوات المتمركزة بباب حي طبرق.