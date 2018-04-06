أخبار ليبيا24- خاص

خصصت الحكومة المؤقتة أكثر من 200 مليون دينار لاستكمال المشاريع المتعثرة في بلدية طبرق وجاء ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء عبدالله الثني للمدينة.

واستمرت الزيارة إلى مدينة طبرق ثلاثة أيام زار فيها البلدية والمطار المدني والميناء التجاري، إضافة إلى فروع بلدية طبرق باب الزيتون وكمبوت والقعرة .

وأصدر رئيس الوزراء العديد من القرارات التي اعتمدها لاستكمال العديد من المشاريع المتعثرة في قطاعات التعليم والمرافق والصحة والطرق والمياه والبنية التحتية.

ووافق الثني على بناء العديد من المدارس الجديدة نظراً لتكدس الطلاب في الفصول الدراسية، كما أصدر تعليماته بصيانة صالة الركاب بمطار طبرق الدولي وتوسعة المدرج وإصلاح الإنارة وغيرها من المشاريع.

ووافق رئيس الوزراء أيضًا على تكملة العديد من الطرق المتوقفة منذ سنوات والتي من شأنها إنهاء الزحام داخل مدينة طبرق.