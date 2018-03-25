أخبار ليبيا 24 – خاص

252 مليون دينار ليبي، إجمالي السيولة المخصصة لفروع المصارف التجاري بالنطاق الإداري في المنطقة الشرقية سيتم توزيعها عليها يوم الخميس المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي أغا.

وأوضح أغا، أنه سوف يتاح للمواطنين الصرف اعتبارا من يوم الأحد المقبل حسب ظروف النقل للفروع.

وخُصص من إجمالي السيولة 69 مليون دينار لمصرف الجمهورية، منها 47 مليون و600 ألف للفروع الموجودة داخل نطاق منطقة بنغازي، و21 مليون و400 ألف للفروع الموجودة داخل نطاق منطقة الجبل الأخضر وطبرق.

وبحسب الكشوفات التي نشرتها صفحة مصرف ليبيا المركزي، سوف يتم توزيع 68 مليون دينار على فروع مصرف الوحدة، 50 مليون و100 ألف لفروعه في منطقة بنغازي، و17 مليون و900 ألف لفروعه في منطقة الجبل الأخضر والبطنان، فيما خُصص 56 مليون دينار لمصرف التجاري الوطني، منها 17 مليون و500 ألف دينار لفروعه في بنغازي، و38 مليون و500 ألف للأخرى الموجودة داخل الجبل الأخضر والبطنان.

وبلغت القيمة المخصصة من إجمالي السيولة لفروع مصرف شمال أفريقيا داخل نطاق بنغازي 12 مليون، و10 مليون للفروع الموجودة بمنطقة الجبل الأخضر وطبرق، بينما خُصص 18 مليون دينار لمصرف الصحارى، منها 14 مليون و800 ألف لفروع بنغازي و3 مليون و200 ألف لتلك الموجودة بمنطقة الجبل الأخضر.

هذا وخُصص 10 مليون دينار لمصرف التجارة والتنمية و4 مليون دينار لمصرف المتوسط، و3 مليون دينار لفروع مصرف الإجماع العربي، و2 مليون دينار للمصرف الزراعي.

وكان قد وزع مصرف ليبيا المركزي في 11 من شهر فبراير الماضي 250 مليون دينار ليبي على فروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري للمنطقة الشرقية.

وتتراوح غالبًا القيمة التي يستطيع المواطن سحبها من تلك المصارف ما بين 300 إلى 600 دينار كلا حسب مصرفه، وذلك خلال طوابير تعيق حركة السير.