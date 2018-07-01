أخبار ليبيا24

أكد المشاركون في اجتماع أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش، المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، دعمهم لليبيا في مواجهة التنظيم والعناصر المرتبطة به.

وأكد أعضاء التحالف أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة نهاية هذا العام في ليبيا من شأنها أن تعزز قدرة مؤسسات الدولة على فرض الأمن والاستقرار في ليبيا، مشددين على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية، وتنفيذ مخرجات إعلان باريس.

بدوره ثمن الوفد الليبي المشارك في الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 54 دولة، الاستعداد الذي أبداه التحالف الدولي لتقديم الدعم لليبيا في محاربة تنظيم داعش، داعيا إلى ضرورة إدراج ليبيا ضمن الدول المستهدفة بإعادة الإعمار.

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