أخبار ليبيا 24-خاص

“كوابيس، تأتأة، تبول لا إرادي، توحد وانطوائية” .. هذه بعض الأعراض النفسية التي يعاني منها الكثير من أطفال مدينة سرت جراء خوضهم لتجربة العيش تحت جلباب داعش الإرهابي لنحو سنتين.

فقد خلفت سيطرة تنظيم داعش المتطرف على المدينة الأثر البالغ على نفسيات الأطفال وسلوكهم وحتى تفكيرهم، فالتنظيم الذي حول سرت إلى مستعمرة خاصة به جلب إليها إرهابيين أجانب اعتمد أسلوب التعبئة والتحشيد عبر إلقاء المحاضرات بالمدارس وخاصة الابتدائية والثانوية منها لإقناع التلاميذ أن التنظيم هو فقط من يتبع الإسلام الصحيح.

كما أثرت على أطفال سرت مشاهد التعذيب والإعدامات التي ارتكبها التنظيم معتمدا أسلوب الترهيب وإعدام المخالفين لرأيهم علناً وأرغم سكان المدينة بما فيهم الأطفال على مشاهدة الإعدامات والصلب في الميادين والساحات.

العلاج بالأدوية غير مجدٍ

يشتكي الأب سالم عبد الهادي لأخبار ليبيا 24 من عدم توفر علاج نفسي لهؤلاء الأطفال ويقول أن ثلاثة من أطفاله يشاهدون كوابيسا بشكل شبه دائم ويقومون مفزوعين من النوم.

ويضيف لمراسلنا “حاولنا الالتجاء للمصحات لكن معظم الأطباء كانوا يصفون أدوية مهدئة رفضت إعطائها لأطفالي لأني على قناعة بأن مثل هذه الحالات لا تُعالج بالأدوية بل بجلسات علاج نفسي منتظمة” .

تجول مراسل أخبار ليبيا 24 في عدد من المدارس الابتدائية. تقول إحدى المعلمات (رفضت الإفصاح عن اسمها) أن المعلمات بالمدرسة لاحظن التغير في سلوك الكثير من التلاميذ بعد آن فتحت المدارس أبوابها عقب تحرير المدينة من تنظيم داعش.

وتضيف “كثير من الأطفال أصبحوا يفتقدون الثقة في النفس ويتلعثمون في الكلام كما أن آخرين أصبحوا انطوائيين بشكل ملحوظ وهذا الأمر يستدعي وقفة جادة من وزارة التعليم بتعيين أخصائيين نفسيين بكل مدرسة”.

تأتأة وصعوبة في الكلام

من جانبه يرى المعلم بمدرسة سرت المركزية صلاح القلاي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن “مشكلة التأتأة عند الأطفال في مدينة سرت في تزايد كبير وأن عددا لا بأس به من الأطفال يعانون منها وخصوصا الأطفال في المرحلة الابتدائية”.

ويشدد “بعض هؤلاء الأطفال يجد صعوبة في إخراج الكلام بطلاقة وبعضهم تتغير ملامح وجهه بشكل مؤلم بمجرد أن توجه له سؤال أو تطلب منه الحديث”.

ما الحل؟

وفيما يعتقد الأخصائيون النفسيون أن المشاكل النفسية المتزايدة لدى أطفال سرت سببها المباشر هو الحروب المتكررة التي حدثت بالمدينة ورؤية الأطفال لمشاهد بشعة ترسخت في أذهانهم وتسببت لهم في العديد من المشاكل النفسية.

يقول عميد كلية التربية بجامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر لأخبار ليبيا 24 “إن معظم أطفال سرت إن لم يكن جميعهم يعانون بشكل أو بأخر من مشاكل نفسية متفاوتة بسبب الحروب”.

ويوضح أن الكلية لديها مركز الإرشاد النفسي الذي يعمل على دراسة شاملة لحصر وتحديد المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال وخصوصاً أطفال المرحلة الابتدائية وما دونها”.

ويضيف “نعتقد أن الأمر يتطلب وقفة جادة لاستحداث مركز للعلاج النفسي للأطفال لأن الأمر أكبر مما يتصور البعض ومن المفترض أن يكون العمل على حل هذه المشكلة من الأولويات بمدينة سرت”.