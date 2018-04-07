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في محيط يغيب فيه الأمن والأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للدولة، وتسيطر فيه مليشيات وعصابات إرهابية تختلف انتمائتها وولائها، تغيب براءة الطفولة وتدفن بكل وحشية، من منا لم يسمع عن اختطاف أطفال أبناء الشرشاري الثلاثة “ذهب ومحمد وعبد الحميد” المختطفين منذ ديسمبر 2015 في مدينة صرمان، ومن منا لم يتضامن أو يتعاطف مع الأطفال وعائلتهم استنكارًا ورفضًا لجريمة الخطف، فكيف بنا وقد كشف مصيرهم بعد أعوام على اختفائهم حيث قتلوا بدم بارد من قبل خاطفيهم.

في منتصف مارس الماضي اقتحم جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، وكرًا تابعًا لعصابة النمري المحجوبي داخل منطقة المحاجيب في صرمان، قتل على إثره أشقاء النمري ماجد مصطفى المحجوبي، مراد مصطفى المحجوبي، أيوب مصطفى المحجوبي، مجدي مصطفى المحجوبي.

النمري كان قد أصيب خلال الهجوم على مقرهم في مارس في صرمان إصابة بليغة، وبحسب عائلة الشرشاري فإن النمري وعصابته هم من جلبوا في السابق عصابة أخرى يقودها شخصان هما عبد السلام غزالة وعلي كردمين إلى صرمان وقد اشتركوا جميعاً في خطف الأطفال.

وعقب التحقيقات مع المجرم النمري المحجوبي اعترف بقتل الأطفال، ودفنهم في غابة البراعم، وعلى الفور تم إخطار من النيابة العامة، حيث انتقل عناصر من النيابة، والطبيب الشرعي، والمصور الجنائي، إلى مكان دفن الأطفال، وتمت إجراءات البحث عن مكان الدفن وبعد العثور عليه، بدأت أعمال بالحفر حيث تم العثور على جثث الأطفال.

وأكد مصدر أمني وصول جثامين أطفال الشرشاري إلى مستشفى صرمان العام بعد العثور عليهم في غابة البراعم جنوب المدينة.

وأعلنت بلدية صرمان اليوم السبت حالة الحداد لمدة ثلاث أيام، داخل جميع المؤسسات الحكومية في البلدية، حدادا على أرواح أطفال عائل الشرشاري الذين عثر على جثثهم بغابة البراعم جنوب صرمان.

نفذت جريمة الخطف البشعة في الثاني من ديسمبر في العام 2015 في صرمان، بعد أن أوقف 6 ملثمين مسلحين السيارة التي تقل الأطفال ،وأطلقوا النار على السيارة مما تسبب في إصابة السائق وخطف الأطفال الثلاثة أبناء رجل الأعمال رياض الشرشاري.