أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع بالعاصمة طرابلس، سماع اصوات اشتباكات مسلحة في محيط منطقة بوسليم منذ قليل.

وقال المصدر لـ “أخبار ليبيا 24” إن الاشتباكات متقطعة وقعت علي فترات متفاوتة ومحدودة الأماكن في العاصمة طرابلس، منها في محيك منطقة بوسليم وكذلك اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطه في محيط جزيرة معسكر 77 بجانب غابة النصر.

وأضاف المصدر أن هذه الاشتباكات ترجح أن تكون عملية مداهمة تنفذها الأجهزة الأمنية لقوة الدعم المركزي المتمركزة بمحيط منطقة بوسليم جنوب طرابلس.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تعاني منذ سنوات من انتشار كبير لعدد من التشكيلات المسلحة و التي تحاول السيطرة علي العاصمة و تنقسم الي عدد من الجهات سواء التابعة للمجلس الرئاسي او للمؤتمر الوطني الاسبق و حكومة الانقاذ .