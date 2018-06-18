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جاءت اعترافات أحد قيادات الصف الأول في تنظيم داعش الإرهابي صدام الجمل الملقب ب”أبو رقية الأنصاري” لتؤكد ما بات معروفا عن إجرام وفساد داعش ولتكشف المزيد من المستور الفاضح عن جماعة اقترفت الأهوال والفظائع.

وبينما يحاول داعش أن يظهر بأنه جبهة موحدة متينة في وجه العدو, الحقيقة أن الجماعة ليست عبارة عن عائلة متراصة بل هم عناصر مشتتة لكل واحد مصلحته وهدفه بغض النظر عن أية خلافة أو الدولة الإسلامية المزعومة.

وبينما يدعي التنظيم الداعشي الدفاع عن الدين الإسلامي وتطبيق مفهومه الخاطىء لشريعته, كشف القيادي أبو رقية أن الفحش يسود الجماعة وجميع أنواع الأفعال المرفوضة في الدين الإسلامي كالحسد والغش والفحش وممارسة اللواط فالدواعش قمة النفاق وتجسيد الشر.

كما أشار صدام الجمل إلى وجود خلافات وانشقاقات كبيرة داخل التنظيم، مؤكدًا أن بعض قادة التنظيم كانوا يمارسون اللواط مع عناصرهم.

يعد الجمل والمكنى “أبو رقية الأنصاري” واحداً من قيادات الصف الأول في تنظيم داعش الإرهابي، ظهر في العديد من الإصدارات المصورة للتنظيم وهو ينفذ القتل في الأبرياء, ويمثل الأنصاري أمام القضاء العراقي بعد شوط طويل قضاه في عالم الإرهاب والإجرام في كنف أعتى تنظيم إرهابي عرفه العالم.

الجمل كشف إلى القضاء أسرارا عديدة عن التنظيم وعن التخبط والانقسامات الداخلية التي شهدها وعن خلافات التنظيم مع باقي الجماعات الإرهابية ومصادر التمويل ومن كان يدير شؤونه، كما روى لقاءه بزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في سوريا وتلقيه هدية منه.

ويستطرد بالقول إن “القيادات كانت تحاول إبعادي عن الخليفة خشية أن أشغل مناصب مهمة كونه كان مهتما بي ويسأل ويستفسر عني لأكثر من مرة”.

ويكشف الجمل عن مصادر تمويل تنظيم داعش حيث أفاد بأن هناك “مصادر خارجية أي أموال تأتي من عدة دول ومصادر داخلية مثل بيع النفط لتجار ومهربين وجباية الضرائب وخصوصا من المزارعين وأصحاب الأموال والتجار فضلا عن المتاجرة بالزئبق والآثار التي تم تهريبها”.

ويقول الإرهابي “إن التنظيم تلقى الضربات الموجعة وفقد السيطرة على جميع مناطقه باستثناء مناطق صغيرة في سوريا وهي الهجين وأبو الحسن والشعفة والسوسة وأن أغلب من تبقى من عناصرالتنظيم متواجدة هناك”.

ويؤكد الجمل أن ” عناصر التنظيم فقدت الإرادة على القتال وهم يعيشون حالة من التخبط والانقسامات والصراعات الداخلية لذلك فقد هرب الكثير منهم “.

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