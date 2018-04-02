أخبار ليبيا24- خاص

تعاني مدينة المرج منذ أشهر من أزمة خانقة في السيولة النقدية الأمر الذي حذى بالمواطنين في المدينة إلى اللجوء للتعامل بالصكوك المصدقة والتحويلات المصرفية وربما لجأ البعض منهم إلى إعطاء صكوك بقيمة وقبض قيمة نقدية بأقل من قيمة الصك في خطوة جعلت دار الإفتاء تصدر فتوى بتحريم التعامل بها واعتبارها نوع من الربا.

وكحال بقية المدن تنتظر مصارف المدينة وصول الإرساليات المالية من مصرف ليبيا المركزي حتى تتمكن من صرف السيولة للمواطن الذي ينتظرها أشهر ولكن تتفاجأ إدارات المصارف بعثرة أخرى تكمن في وصول السيولة وغياب الحوافظ ويبقى المواطن بين مطرقة تأخر السيولة وسندان تأخر المرتبات.

حيث أبدى عدد من المواطنين رفضهم وامتعاضهم من صرف السيولة وإرسالها إلى المصارف قبل أن وصول الحوافظ المالية وخصوصًا مع رفض المصارف للمواطنين بسحب المرتبات على المكشوف “عالحمر” ما تسبب في عدم تمكنهم من صرف مستحقاتهم الشهرية للسحب.

مدير مصرف الجمهورية فرع المرج أمراجع القوي أكد بأن السيولة النقدية وصلت بقيمة ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف دينار وكالعادة لن تغطي هذه القيمة الحسابات الجارية في المصرف والبالغ عددها 16 ألف حساب جاري وتم تحديد سقف السحب بثلاثمائة دينار فقط مؤكدا أن القيمة التي يرسلها مصرف ليبيا المركزي قليلة جدا ولا توجد في المصرف إيداعات للاعتماد عليها في توفير السيولة.

ويعاني مدير مصرف الجمهورية فرع السلفيوم نوري المسماري من نفس المشكلة وأفادنا بوصول مبلغ إثنان مليون وثلاثمائة ألف دينار وتم تحديد سقف السحب بثلاثمائة دينار توزع على مدار الأسبوع.

من جهته، مدير مصرف شمال أفريقيا فرع المرج عبدالمنعم الناظوري كان أكثر تفاؤلا وأكد بأن الوضع المالي للمصرف مستقر وسيتم توزيع السيولة بسقف 700 دينار مشيرا إلى أن إدارة المصرف تتجه للخدمات الإلكترونية وهي أكثر أريحية وتخفف على المواطن الكثير من العناء في انتظار السيولة النقدية.

وبدوره قال مدير مصرف الصحاري فرع المرج فرج عوض إن المصرف لا يملك أية خدمات إلكترونية ولا توجد أية إيداعات للشركات بالمصرف باستثناء إيداعات محطات الوقود التي أصبحت تصل على هيأة صكوك مصدقة.

وأوضح عوض أن السيولة التي وصلت إلى المصرف بقيمة اثنان مليون وسبعمائة ألف دينار توزع بسقف ثلاثمائة دينار ولن تغطي هذه القيمة عدد الحسابات الجارية في المصرف مما يسبب لإدارة المصرف عدة مشاكل مع المواطنين.