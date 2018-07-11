أخبار ليبيا 24 – خاص

دخلت الناقلة اليونانية “MARAN HOMER” اليوم الأربعاء إلى رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق بعد منعها لأكثر من أسبوعين إثر رفع القوة القاهرة عليه مع عدد من الموانئ النفطية.

وجاء دخول الناقلة التي ستشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين بعد صدور التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة وإعطاء التعليمات إلى جهاز حرس المنشآت النفطية للسماح لها بالدخول.

وسوف تبدأ إجراءات الشحن بعد أن يتم ربطها على رصيف ميناء الحريقة في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس كانت أعلنت القوة القاهرة على عدد من الموانيء عقب إعلان القيادة العامة تسليم الموانيء النفطية إلى مؤسسة النفط في بنغازي إثر هجوم مليشيات الإرهابي إبراهيم الجضران على الموانيء النفطية.

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