أخبار ليبيا 24-خاص

أجرت أخبار ليبيا 24 استطلاعا لرأي متابعيها حول أسباب ودوافع التفجير الإرهابي الذي ضرب بنغازي بسيارة مفخخة انفجرت في شارع جمال عبد الناصر خلف فندق تيبستي في 25 مايو الحالي مخلفا ستة قتلى.

وبحث الاستطلاع الذي تم عبر الصفحة الرسمية لأخبار ليبيا 24 على الفيسبوك عدة محاور منها رأي المتابعين في الدافع وراء الانفجار وعلاقته بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وإمكانية أن يكون لعودة البرلمان لمدينة بنغازي أثر واضح في استقرارها

وقد رأى 59% من المشاركين في الاستفتاء أن التفجير كان عملية إرهابية في حين اعتقد 41% منهم أنها هدفت فقط إلى تشتيت الرأي العام، وبينما قال 70% منهم أن المستهدف في التفجير كان المدينة بحد ذاتها أجاب 30% على سؤال من في رأيك المستهدف من تفجير بنغازي الأخير بالقول أنه استهدف المدنيين.

وألقى 79% من المشاركين في الاستطلاع باللائمة في حدوث التفجير على أجهزة الشرطة، في حين قال 21% أن الجيش هو من يقع عليه اللوم في ما حصل.

ورغم تزامن التفجير مع صدور التقرير الدوري السنوي لديوان المحاسبة لعام 2017 فإن 61% أجابوا بـ(لا) على سؤال عن كون التفجير مرتبط بصدور التقرير. بينما أجاب 39% بـ(بنعم) رابطين بين التفجير وصدور التقرير الذي حوى شبهات إهدار للمال العام لمسؤلين ليبيين ؟

وقد وافق 54% من المشاركين في الاستطلاع مع ما تداوله نشطاء علي مواقع التواصل لأخبار مفادها أن التفجير كان الغرض منه التخلص من “الأخوة رسلان” الذين قضى ثلاثتهم في الانفجار، لكن 46% أجابوا بـ(لا) مبدين عدم موافقتهم على وجود علاقة بين التفجير وفرضية التخلص من “الإخوة رسلان”.

لكن اللافت في استطلاع الرأي كان أن 58% من المستطلعة أرائهم أجابوا بـ(لا) عندما سألوا هل تعتقد أن عودة البرلمان لمدينة بنغازي سيكون له أثر واضح في استقرارها، وأجاب 42% فقط بـ(نعم) على نفس السؤال.