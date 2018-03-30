أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الخماسية عبد الله بكار إن القرعة التي سحبت بمقر الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي كانت بمشاركة 5 فرق الأهلي- النصر- التحدي – الهلال – السواعد.

وأضاف بكار لـ”أخبار ليبيا24″ أنه وستنطلق المسابقة يوم الأحد المقبل بصالة نادي النجمة، وسيتأهل الفائز من مباراة الهلال والتحدي للدور 16 من المسابقة فيما سيلاقي الفائز من النصر والسواعد الأهلي بنغازي للتأهل للدور 16.

وأوضح أن دور 16 سيكون بنظام التصفيات للمناطق المتقاربة بمشاركة المتأهلين عن طبرق و الجبل الاخضر و بنغازي وخليج سرت وعددهم 7 فرق ويضاف إليهم فريق واحد من الفريقان المتأهلان عن المنطقة الجنوبية ويتم اختياره بالقرعة.