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صورة تم تداولها في أغلب صفحات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بأنها لرجل يرقص يوم حقل تخرج ابنته فتمت مهاجمته والاستهزاء به من البعض في حين أيد البعض الآخر ماقام به ذاك الرجل وسط حفل التخرج.

لكن ماتم تداوله وتناقله على صفحات التواصل الاجتماعي ما كان إلا كذب وافتراء على الرجل ومحض إشاعات لاصحة لها.

فالقصة الحقيقية للرجل ذكرها الإعلامي عمر الجروشي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا “الشخص الذي تم تداول صورته وهو يرقص في حفل تخرج تربطني به صداقة ومصاهرة وكان وعدني بأن يرقص بتخرج إبني وذكرته بوعده يوم الحفل فبر بوعده”.

وأضاف الجروشي “أن هذا الراقص الزاهي يعاني من سرطان الغدة الكظرية منذ ثلاث سنوات ورقص علي جمر اللجان الطبية حتي احترق الرجاء إلا من رحمة وسعت كل شئ وهو متزوج منذ أكثر من عشر سنوات ولم يرزق بأبناء ورغم الابتلاء لا يمكن أن تراه الا مستبشرا باسما يزرع الفرح حيثما حل محتسبا ومتوكلا على الله”.

وتابع الإعلامي “فعذرا أيها الحميم عما لحقك من أذى وأتعهد بأن يرقص يوم إزالة الورم من أو يوم إعلان صرخة ميلاد في بيتك العامر بالرحمة والمودة”.