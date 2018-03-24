أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت وكالة “أخبار ليبيا 24” أن أعضاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في طريقهم إلى العاصمة طرابلس وأن كل افراد البعثة بحالة جيدة .

وبحسب مصدر من مصراتة، أكد أن عائلة حارس المرمى محمد صيدون المختطف في طرابلس منذ عام قامت بإقفال الطريق وحاولت منع فريق الاتحاد وعدد من مناصريه من مغادرة مصراته وطالبت بالكشف عن مصير ابنها المختطف .

وأضاف المصدر للوكالة أن قوات الأمن والشرطة المتواجدة طلبت من بعثة الاتحاد وجماهيرة عدم مغادرة ملعب مصراتة، إلا بعد أن تم تأمين الطريق وفضت تجمعات عائلة صيدون ونجحت في تأمين خروج فريق الاتحاد ومناصريه من مدينة مصراته دون أي مشاكل.

وكان فريق الاتحاد قد حقق الفوز اليوم السبت على نظيره الاتحاد المصراتي 2-0 في الدوري الليبي الممتاز .