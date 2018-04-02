أخبار ليبيا24- خاص

انتشر “مقطع فيديو” عبر صفحات التواصل الاجتماعي لشخص يدخل أرضية ملعب نادي المروج في مدينة المرج خلال مجريات اللقاء الذي جمع النصر ونجوم أجدابيا ضمن مباراة الدوري الليبي الممتاز من دون سابق إنذار.

إلا أن جل الصفحات على تلك المواقع والصفحات لم تتطرق للتعريف بهذا الشخص والأسباب التي أدت إلى دخوله لأرضية الملعب بهذه الطريقة الغريبة.

أخبار ليبيا24 كشفت اسم الشخص والأسباب، فالقصة بدأت حين تم الاعتداء على إداري فريق المروج عبدالحميد العلواني من قبل مجموعة من الجماهير التي حضرت اللقاء.

كما تم تكسير وتهشيم زجاج سيارة العلواني، فقام نوري شقيق عبدالحميد باقتحام ملعب المباراة في مشهد بدا غريبًا واتجه نحو المشجعين في محاولة منه لمعرفة مصير شقيقه والبحث عن الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليه وتكسير سيارته.